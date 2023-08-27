Монгольские спортсмены вновь доказали, что монголы — лидеры в Азии по памяти
CentralAsia (MNG) - Интеллектуальный спорт в Монголии начал развиваться позже, но гораздо более быстрыми темпами, чем в любой другой стране. Этот вид спорта сейчас очень популярен во всем мире, как и Международные чемпионаты по памяти. Однозначно, монголы — лидеры в этом виде интеллектуального спорта.
«4-й Азиатско-Тихоокеанский открытой чемпионат по памяти 2023» прошел в Гонконге 19-20 августа. В соревнованиях в течение двух дней 120 лучших спортсменов из десяти стран соревновались в интеллекте и памяти.
Лидировала сборная Монголии с 71 медалями (21 золотых, 26 серебряных и 24 бронзовых) из 90 возможных. Таким образом, сборная Монголии в четвертый раз выиграла чемпионат Азии.
источник: Middle Asian News
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