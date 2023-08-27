Скончался режиссер Глеб Панфилов
- Азия и мир, общество
- 10:08, 27 августа 2023
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CentralAsia (CA) - На 90-м году жизни скончался режиссер Глеб Панфилов, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
В 1966 году Панфилов начал работать на «Ленфильме» и снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Этот фильм получил главный приз фестиваля в Локарно. В 1970 году снял фильм «Начало» с актрисой Инной Чуриковой в главной роли.
В 1977 году Панфилов начал работать в киностудии «Мосфильм», где снял фильм «Тема». Он получил главный приз Берлинского кинофестиваля. В 1990 году снял фильм «Мать» и был награжден Каннским призом за художественный вклад в кинематограф.
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