Трамп собрал 7 млн долларов после фото в тюрьме

// Офис шерифа округа Фултон

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп с момента сдачи властям в четверг собрал на пожертвованиях более 7,1 млн долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на данные его избирательного штаба.

Согласно этой информации, только в пятницу Трампу пожертвовали 4,18 млн долларов, что стало для политика «самым удачным» днем с точки пожертвований на его предвыборную кампанию.

Сбор средств для кампании экс-главы Белого дома проводился за счет товаров с его логотипами, которые продаются через связанный с ним магазин. После того, как политик формально сдался властям округа Фултон (штат Джорджия), на интернет-площадке стартовала продажа футболок, плакатов, и наклеек с изображением его тюремного магшота.

Товары также содержат слоган «Никогда не сдавайтесь» и варьируются в цене от 12 до 34 долларов США. Всего же за последние несколько недель штабу Трампа удалось собрать пожертвования на сумму порядка 20 млн долларов, сообщает издание.