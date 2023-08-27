В Австралии разбился вертолет с 20-ю морпехами США

CentralAsia (CA) - У побережья Австралии разбился военный вертолет Osprey, на борту которого находились 20 американских морских пехотинцев, передает местный телеканал ABC.

Известно, что нескольким военным удалось спастись. О погибших пока не сообщалось.

Крушение произошло утром 27 августа во время учений Predator's Run 2023. Минобороны Австралии сообщило, что «инцидент связан с военнослужащими США» и что на вертолете не было австралийцев. «На этой критически ранней стадии мы сосредоточены на реагировании на инцидент и на обеспечении безопасности участников», - говорится в заявлении ведомства.

В учениях на островах Тиви принимают участие больше 2,5 тыс. военных США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.