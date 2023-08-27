На шахте «Саранская» в Казахстане произошел пожар

CentralAsia (KZ) - На шахте «Саранская» в Карагандинской области разгорелся пожар, передает КазТАГ.

«27 августа на шахте «Саранская» в 01:55 произошло возгорание, был введен план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС пожар был ликвидирован. Все работники выехали на поверхность», - рассказала пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау».

Как уточняется, пострадавших нет. Причины и обстоятельства уточняются.

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