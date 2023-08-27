Минобороны Великобритании дало комментарий по поводу возможной гибели Пригожина

CentralAsia (CA) - Разведслужбы Великобритании полагают, что глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, несмотря на то, что, по их мнению, этому нет однозначных доказательств. Об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.



Служба отмечает, что еще нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту.

»Известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако высоко вероятно, что он действительно мертв», - говорится в заявлении.

В минобороны Великобритании считают, что гибель Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее действие на группу «Вагнер».