Следком РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина

Евгений Пригожин

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России подтвердил гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и других командиров ЧВК.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», - говорится в сообщении.

Расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился частный самолет Embraer, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер». Согласно списка зарегистрированных пассажиров Росавиации, на борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В минувшую субботу возможную гибель Пригожина комментировал президент Владимир Путин.

Пригожин запомнился своим мятежом против военного руководства России. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Пригожин объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако на подступах к Москве Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят.