В первом полугодии 2023 года внешнеторговый оборот Монголии составил $11,8 млрд

CentralAsia (MNG) - В первом полугодии 2023 года Монголия торговала со 143 странами, а внешнеторговый оборот составил 11,8 млрд долларов США, из которых экспорт составил 7,6 млрд долларов США, а импорт – 4,3 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий товарооборот увеличился на 2,6 млрд долларов США (27,9 процента), экспорт – на 2,3 млрд долларов США (42,5 процента), импорт – на 325,6 млн долларов США (8,2 процента). В июне 2023 года экспорт увеличился на USD 88,4 млн (7,4 процента), а импорт – на 8,6 млн долларов США (1,1 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

В первом полугодии 2023 года внешнеторговый баланс составил $3,3 млрд, прибыль увеличилась на $1,9 млрд (в 2,4 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального статистического управления (НСУ), в июне прибыль составила $472,7 млн, увеличившись на $79,8 млн (20,3%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Товарооборот с Китаем в первом полугодии 2023 года составил $8,6 млрд, что составило 73 процента внешнеторгового оборота. Каменный уголь составил 61,4 процента, медный концентрат – 19,1 процента. Золото составляло 99,5 процентов товаров, экспортируемых в Швейцарию.

За первое полугодие 2023 года отмечен рост экспорта угля на $2,1 млрд, нефти на $162,9 млн, мясных консервов на $82,1 млн, плавиковой руды и концентрата на $70,8 млн, железной руды и концентрата на $55,3 млн, мяса лошадей на $52,2 млн повлияло на увеличение экспорта на $2,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне этого года средняя пограничная цена на золото снизилась на 2,3 тыс. долларов США за кг, средняя пограничная цена на железную руду и концентрат снизилась на 15,5 долларов США за тонну, средняя пограничная цена на уголь снизилась на 7,7 долларов США за тонну, а средняя пограничная цена на уголь снизилась на 7,7 долларов США за тонну. Средняя пограничная цена медного концентрата выросла на 0,4 доллара США за тонну. Физический объем экспорта угля в июне прошлого года достиг 5,6 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше, чем в предыдущем месяце, и составил $718,7 млн, увеличившись на $139,5 млн.

По состоянию на первое полугодие 2023 года на долю Китая приходилось 39,2 процента импорта, России — 26,6 процента, Японии — 8 процентов, Южной Кореи — 4,6 процента, США — 3,6 процента и Германии — 2,5 процента, что составило 84,4 процента от общего объема импорта. Нефтепродукты составили 71,3% товаров, импортированных из России, легковые автомобили составили 72,7% товаров, импортированных из Японии, а грузовые автомобили – 10% товаров, импортированных из Китая.

Импорт увеличился на 325,6 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года за счет роста ввоза дизельного топлива на 128,2 млн долларов США, грузовых автомобилей на 68,4 млн долларов США, легковых автомобилей на 51 млн долларов США, а также бульдозеров, гладильных машин, правильных машин и т.д. экскаваторов на 31,5 млн долларов США соответственно.

Экспорт минеральных продуктов, драгоценных камней, металлов, ювелирных изделий и текстильной продукции составил 94,2 процента от общего объема экспорта, а 77,2 процента импорта составили минеральные продукты, машины, оборудование, электроприборы, транспортные средства, запасные части, основные металлы, изделия из них и продукты питания.

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