Папа: в Монголии я встречу небольшую церковь, полную благотворительности

CentralAsia (MNG) - В Ангелусе Франциск приглашает верующих помолиться о своем путешествии в сердце Азии, которое начнется 31 августа. «Иисус не хочет быть главным героем истории, но хочет быть героем сегодняшнего дня каждого человека».

Обращаясь к верующим Монголии, Папа Франциск сказал, что он «счастлив путешествовать, чтобы быть среди вас как брат для всех. Я благодарю ваше руководство за любезное приглашение и всех тех, кто готовит мой приезд с большой приверженностью. Всем», - заключил он. - Прошу вас сопроводить этот визит молитвой».

Предстоящая поездка Папы Франциска в Монголию «станет возможностью познакомиться с Церковью, небольшой по численности, но живой верой и великой в милосердии; а также поближе познакомиться с благородными, мудрыми людьми с великими религиозными традициями», которые он « буду иметь честь знать об этом, особенно в контексте межконфессионального мероприятия».

В своем обращении к верующим в конце Марианской молитвы Папа Франциск заверил свое поминовение в молитве за жертв пожаров, вспыхнувших в эти дни в Греции. «И мы также всегда остаемся рядом с украинским народом, который так страдает от войны: давайте не будем забывать Украину».

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