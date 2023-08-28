Монголия создаст новый город Зуунмод

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии прилагает все усилия для улучшения городской среды. Например, правительство разработало комплексный план по устранению различий в региональном развитии путем создания нового города (New Zuunmod City) и свободной экономической зоны в районе долины Хөшиг аймака Төв.

Стратегическое расположение этого объекта совпадает с наличием международного аэропорта Чингисхан, который начал работу в июле 2021 года при поддержке кредита японской ОПР. Аэропорт широко известен как символ тесного сотрудничества Японии и Монголии.

В целях дальнейшего укрепления этой инициативы Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии в апреле 2022 года утвердил «Новый генеральный план развития Зуунмода». Новый Генеральный план развития Зуунмода будет способствовать не только развитию целевой территории, но и достижению ЦУР (Цели устойчивого развития) Цели 9 (Промышленность, инновации и инфраструктура) и 11 (Устойчивые города и сообщества).

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