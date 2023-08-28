Начался процесс отбора на ежегодную стипендиальную программу в размере $1500

CentralAsia (MNG) - Существуют разнообразные стипендиальные программы, не обязывающие студентов возвращать денежные средства по завершении обучения.
Фонд «Шинэ Монгол-Мабүчи» был создан в 2015 году при поддержке Международного стипендиального фонда Мабучи и в настоящее время выделил стипендии на общую сумму 1 миллион долларов США более чем 240 студентам, обучающимся в 24 отечественных университетах.
Особенностью данной стипендиальной программы является то, что это беспроцентная, бездепозитная и возвратная стипендия для прилежных студентов, обучающихся в отечественных вузах со средним баллом выше 3,2.
Стипендиальная программа Международного образовательного фонда Мабучи предназначена для частного финансирования иностранных студентов, имеющих гражданство Монголии.
【Требования к кандидатам】
Для подачи заявки кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
Обучение на полном дне в школе Akamonkai – не менее 6 месяцев
Уровень посещаемости – не менее 95% с момента записи
Отличные оценки и поведение
Дальнейшее поступление в университет, аспирантуру или профессионально-техническое училище
* Программы также могут иметь дополнительные требования (например, гражданство).
【Требования к кандидатам】
- Для подачи заявки кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
- Быть студентом дневной программы бакалавриата в отечественном университете
- Уровень посещаемости – не менее 95% с момента записи
- Отличные оценки и поведение
- Дальнейшее поступление в университет, аспирантуру или профессионально-техническое училище
* Программы также могут иметь дополнительные требования (например, гражданство).