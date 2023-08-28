Начался процесс отбора на ежегодную стипендиальную программу в размере $1500

CentralAsia (MNG) - Существуют разнообразные стипендиальные программы, не обязывающие студентов возвращать денежные средства по завершении обучения.

Фонд «Шинэ Монгол-Мабүчи» был создан в 2015 году при поддержке Международного стипендиального фонда Мабучи и в настоящее время выделил стипендии на общую сумму 1 миллион долларов США более чем 240 студентам, обучающимся в 24 отечественных университетах.

Особенностью данной стипендиальной программы является то, что это беспроцентная, бездепозитная и возвратная стипендия для прилежных студентов, обучающихся в отечественных вузах со средним баллом выше 3,2.

Стипендиальная программа Международного образовательного фонда Мабучи предназначена для частного финансирования иностранных студентов, имеющих гражданство Монголии.

【Требования к кандидатам】

Для подачи заявки кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

Обучение на полном дне в школе Akamonkai – не менее 6 месяцев

Уровень посещаемости – не менее 95% с момента записи

Отличные оценки и поведение

Дальнейшее поступление в университет, аспирантуру или профессионально-техническое училище

* Программы также могут иметь дополнительные требования (например, гражданство).

【Требования к кандидатам】

Для подачи заявки кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

Быть студентом дневной программы бакалавриата в отечественном университете

Уровень посещаемости – не менее 95% с момента записи

Отличные оценки и поведение

Дальнейшее поступление в университет, аспирантуру или профессионально-техническое училище

* Программы также могут иметь дополнительные требования (например, гражданство).

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