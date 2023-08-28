128 японских туристов прибыли в Монголию первым рейсом Japan Airlines

CentralAsia (MNG) - 24 августа первый рейс Japan Airlines (JAL) из Токио в Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Чингисхан. Первым рейсом в Монголию прибыли 128 японских туристов.

Ёсиюки Ямазава, руководитель службы международного аэропорта Чингисхан, сказал: «Международный аэропорт Чингисхан является символом мира между Монголией и Японией и новым аэропортом, созданным в результате совместного развития двух стран. Наличие крупной японской авиакомпании, выполняющей рейсы в этот аэропорт, является большим преимуществом, и мы ожидаем, что она начнет расширяться на международном уровне».

Следующий рейс Токио-Улан-Батор приземлится сегодня, 28 августа. Будут организованы работы по увеличению количества рейсов, обеспечению новостей и информации туристам из Японии, а также организованы работы по встрече и проводам прибывших туристов с положительным впечатлением.

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