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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские силы ПВО в районе Люберец уничтожили беспилотник, летевший по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — добавил он.

Собянин не уточнил время атаки, однако в районе 2:30 ночи московские аэропорты Домодедово и Внуково приостанавливали прием и отправку рейсов. По данным Baza и Mash, в столичном регионе был объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Спустя час аэропорты возобновили работу.

Позже Минобороны РФ сообщило, что дроны (их количество министерство не уточнило) были уточтожены над территорией Люберецкого района Московской области в районе 4:30 ночи.

Люберцы — город в Московской области, прилегающий к Москве с юго-востока.

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