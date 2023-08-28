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Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене в Украине во время действия военного положения

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения. Об этом президент рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, передает «Страна.ua».

«Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет», - сказал президент.

Зеленский добавил, что не знает, поддержат ли это предложение законодатели.

«Поддержат ли это законодатели, я не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество, и очень важно не прикручивать гайки, и не смотреть каждый раз на тот или иной вопиющий случай, а вводить системные вещи», - сказал он.

Согласно ст. 111 УК Украины госизмена — это деяние, умышленно совершенное гражданином страны в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности. За совершение таких действий предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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