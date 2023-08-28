Австралия предоставит Монголии гуманитарную помощь на сумму AU$250 тыс.

CentralAsia (MNG) - Австралия предоставит 250 тысяч австралийских долларов в виде гуманитарной помощи после неблагоприятной гуманитарной ситуации, вызванной сильным наводнением в Монголии.

Австралия направит свою помощь через Общество Красного Креста Монголии (ОККМ) и Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА) в Монголии, которые поддерживают меры реагирования на местах, чтобы оказать помощь пострадавшим.

«Наши мысли с теми, кто потерял близких, дома и средства к существованию в результате наводнения», — сказала г-жа Кэти Смит, посол Австралии в Монголии. «У австралийцев и монголов есть история помощи друг другу в трудные времена. Будучи третьим соседом и верным другом, Австралия привержена поддержке ответных усилий Монголии».

ОККМ продолжит раздачу продуктов питания и непродовольственных товаров перемещенным семьям, поддержку ГУЧС и других органов власти в оценке ущерба и последствий, а также предоставление психосоциальной поддержки и справочных услуг. ЮНФПА предоставит комплекты одежды, которые содержат самые необходимые предметы, которые помогут женщинам и девочкам поддерживать надлежащую гигиену после перемещения и являются важнейшим компонентом гуманитарной помощи ЮНФПА.

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