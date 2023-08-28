Депозиты в тугриках выросли на три-четыре процента

CentralAsia (MNG) - По состоянию на конец июня 2023 года сбережения банков достигли 14,4 трлн тугриков, увеличившись на 435,5 млрд тугриков (3,1 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и на 560,1 млрд тугриков (4,1 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

12,6 трлн тугриков (87,7 процента) тугриковых сбережений составляют депозиты граждан, а 1,8 трлн тугриков (12,3 процента) — депозиты предприятий и организаций.

Депозиты в иностранной валюте достигли 5,2 трлн тугриков, снизившись на 21,2 млрд тугриков (0,4 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 669,5 млрд тугриков (14,8 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное статистическое управление.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения