Индийский луноход передал первые данные с Луны. Почва там оказалась в разы горячее, чем предполагали

// ISRO

CentralAsia (CA) - Индийский луноход «Прагьян» («познание», «мудрость») передал на Землю первые научные данные после своего прибытия на Луну. Эти данные существенно меняют представления о южном полюсе спутника Земли. Об этом сообщает в соцсети Х Индийская организация космических исследований (ISRO).

«ChaSTE (Поверхностный термофизический эксперимент «Чандра») измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы оценить температурный режим на поверхности Луны. Он оснащен датчиком температуры с механизмом контролируемого проникновения, способным достигать глубины 10 см под поверхностью. Всего зонд оснащен 10 отдельными датчиками температуры", - сказано в посте.

В публикации приводится график температур.

Chandrayaan-3 Mission:

Here are the first observations from the ChaSTE payload onboard Vikram Lander.



ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) measures the temperature profile of the lunar topsoil around the pole, to understand the thermal behaviour of the moon's… pic.twitter.com/VZ1cjWHTnd — ISRO (@isro) August 27, 2023

«Представленный график иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности/приповерхностного слоя на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. Это первый подобный профиль южного полюса Луны», - сообщается в записи ведомства.

Между тем его сотрудник Би Дарукеша рассказал информагентству Press Trust of India, что полученные данные оказались неожиданными для ученых.

«Мы все считали, что температура на поверхности Луны может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она оказалась 70 градусов по Цельсию. Это выше, чем мы ожидали», - сказал специалист.

Луноход «Прагьян» проработает один лунный день, или 14 земных суток, в районе лунного южного полюса, где обнаружены выходы породы, которые могут многое позволить узнать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией «Чандраян-1» поиски воды на спутнике Земли.

Ранее, 23 августа спускаемый модуль индийской миссии «Чандраян-3» успешно прилунился в районе южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая.

На следующий день ISRO показала первое фото Луны после посадки миссии.