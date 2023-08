Индийский луноход передал первые данные с Луны. Почва там оказалась в разы горячее, чем предполагали

CentralAsia (CA) - Индийский луноход «Прагьян» («познание», «мудрость») передал на Землю первые научные данные после своего прибытия на Луну. Эти данные существенно меняют представления о южном полюсе спутника Земли. Об этом сообщает в соцсети Х Индийская организация космических исследований (ISRO).

«ChaSTE (Поверхностный термофизический эксперимент «Чандра») измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы оценить температурный режим на поверхности Луны. Он оснащен датчиком температуры с механизмом контролируемого проникновения, способным достигать глубины 10 см под поверхностью. Всего зонд оснащен 10 отдельными датчиками температуры", - сказано в посте.

В публикации приводится график температур.

ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) measures the temperature profile of the lunar topsoil around the pole, to understand the thermal behaviour of the moon's…