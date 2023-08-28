В Таджикистане из-за ливней погибли 13 человек

// IRS

CentralAsia (TJ) - В результате сильных дождей, которые прошли вчера, 27 августа, в Таджикистане погибли 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Эмомали Рахмона.

По ее данным, дожди обрушились на город Вахдат, где погибли 11 человек, и район Рудаки, где жертвами стихи стали двое. Рахмон поручил премьер-министру, а также комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне оказать помощь семьям пострадавших от стихийного бедствия. Власти также должны принять неотложные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Обильные осадки в воскресенье также серьёзно повредили участки дороги Душанбе-Худжанд: там были зафиркированы сели, оползни, камнепады. Движение по трассе было временно приостановлено.

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