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Шавкат Мирзиёев принял председателя Комитета Сената США по нацбезопасности

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, сообщает пресс-служба президента.

На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения взаимодействия, прежде всего — диалог парламентов двух стран.

«С удовлетворением отмечена активизация взаимных контактов и обменов. Растут показатели двусторонней торговли, увеличивается число успешных примеров кооперации с ведущими американскими компаниями. Реализуются важные гуманитарные программы», — говорится в сообщении.

Мирзиёев и Питерс обсудили вопросы региональной повестки, а также подготовку к готовящемуся саммиту формата «С5+1».

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