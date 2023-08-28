В Дании запретят публичное сожжение религиозных книг

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Правительство Дании собирается разработать законопроект, согласно которому будет запрещено публичное сожжение религиозных книг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции страны.

«Законопроект, например, будет объявлять уголовным преступлением публичное сожжение Библии или Корана», — говорится в заявлении.

В Минюсте Дании отметили, что недавние подобные публичные акции привели к тому, что страна всё чаще воспринимается во многих частях мира как та, которая способствует насмешкам и очернению других государств и религий. Министерство подчеркнуло, что это может вызвать серьезные последствия.

«В последнее время мы видели много сожжений Корана в Дании. Это издевательские действия, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и дома», — передает пресс-служба ведомства слова главы Минюста страны Петера Хуммельгора.

По его словам, поэтому правительство выдвинуло законопроект, целью которого является криминализация такого рода поведения

С начала 2023 года в Дании, Швеции и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.

Одна из последних подобных акций в прошла 18 августа около посольства Ирана в Стокгольме. При этом одна из присутствующих попыталась потушить священную книгу при помощи огнетушителя.

В тот день также стало известно, что Швеция пересмотрит закон об общественном порядке, который разрешает публичные акции с сожжением священного для ислама писания. Изучение этого вопроса планируют завершить к 1 июня 2024 года.