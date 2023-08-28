ВСУ освободили Работино, - Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - Силы обороны Украины полностью освободили село Роботино в Запорожской области, сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает «Украинская правда».

«На юге мы осуществляем наступление. Это основное наше направление наступления. По Запорожской и Херсонской областях враг находится в обороне.

Вы знаете, что освобождено Роботино и дальше наши войска движутся юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки», - сказала она.

Маляр уточнила, что речь идет о направлениях Новоданиловки и Новопрокоповки, а также Малой Токмачки и Очеретоватого.

«Это те направления, по которым сейчас продвигаются наши силы, несмотря на яростное сопротивление врага», − отметила представитель Минобороны.

Маляр также добавила, что украинские войска на прошлой неделе освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении.

«По Бахмутскому направлению вы видели по карте − это напоминает подкову вокруг города. И господствующие высоты, которые заняты, они идут на южный и северный фланг и действительно похожи на подкову. На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр и вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены нашей территории», - сказала она.