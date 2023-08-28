Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело

CentralAsia (CA) - Во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело. Об этом сообщает BFMTV.

Министр образования Габриэль Атталь объявил, что прямой запрет носить абаи приняли для того, чтобы на национальном уровне существовали понятные правила, на которые может ориентироваться администрация школы.

Министр еще с назначения на эту должность в июле намекнул, что такой шаг готовится, потому что использование такого платья – проявление своих религиозных убеждений, а Франция принципиальна в том, чтобы школа была светской.

«Когда вы заходите в класс, то не должны идентифицировать религиозные убеждения учеников, когда смотрите на них», – отмечал Атталь.

В негосударственной ассоциации Совет мусульманской веры во Франции настаивают, что абая не может считаться мусульманским религиозным символом.

Еще в ноябре прошлого года во Франции издали нормативный документ, где прописали, что абаи, как и длинные юбки, могут быть запрещены, если их носят «в способ, который должен явно указывать на религиозные убеждения». Однако после этого администрация школ попросила о детальных разъяснениях, чтобы избежать конфликтов.

Всего во Франции еще с 2004 года запрещено носить в государственных учебных заведениях наряды или символы, которые явно указывают на религиозную принадлежность.