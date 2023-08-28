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Китай с 30 августа отменит тестирование на антиген COVID-19 для въезжающих
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С 30 августа Китай отменяет требование для въезжающих из-за рубежа туристов проходить тестирование на антиген коронавируса. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Reuters.

«Начиная с 30 августа 2023 года людям, прибывающим в Китай, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на COVID-19»,— сказал Ван Вэньбинь.

Китай отказался от политики нулевой терпимости к COVID-19 в конце 2022 года. С 15 марта власти КНР начали выдавать все типы виз иностранным гражданам. Также вновь появилась возможность безвизовых путешествий в Шанхай на круизных лайнерах. В конце апреля власти Китая отменили требование обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на COVID-19 для въезжающих в страну. Приезжающим в Китай достаточно было сделать тест на антиген коронавируса в течение 48 часов до вылета.

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