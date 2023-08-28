КНБ Казахстана прокомментировал ситуацию с простаиванием фур на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (KZ) - В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о ситуации на границе с Кыргызстаном и выявленных нарушениях.

«На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска «Карасу» (РК) – «Ак тилек» (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки пропустили свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону. В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется», – говорится в сообщении.

Однако сотрудники пограничной службы выявили нарушения на пунктах пропуска при проверке. Транспортные средства проверяли с применением технических средств досмотра и служебных собак.

В результате пограничники пресекли:

35 фактов провоза наркотических средств, 33 – оружия и боеприпасов;

20 фактов использования поддельных документов, 36 – двойного гражданства;

299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге;

27 случаев ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.

Также к административной ответственности привлекли 909 нарушителей миграционного законодательства.

По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме, подчеркнули в КНБ.

На границе с Узбекистаном наблюдается скопление транспорта перед казахстанскими пунктами пропуска «Жибек жолы», «Жетысай», «имени Конысбаева» и «Казыгурт» из-за реконструкции.

В комитете добавили, что на границе с Россией автомобили скапливаются перед пунктами пропуска «Сырым», «Жайсан» и «Кайрак», что характерно для текущего периода года.

На кыргызско-казахской границе, на пунктах пропуска «Кен-Булун — Автодорожный» и «Ак-Тилек», уже несколько дней простаивают фуры. Сообщения о скоплении фур начали появляться 21 августа.

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