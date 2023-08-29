Президент Хурэлсух принял посла КНР в связи с его возвращением
CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял вчера Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии Цай Вэньруя в связи с его возвращением на родину.
Президент выразил высокую оценку усилиям Его Превосходительства Цай Вэньруя по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китайской Народной Республикой во всех областях во время его пребывания на посту посла.
Его Превосходительство Чай Вэньжуй награжден Орденом Полярной звезды за вклад в развитие всестороннего сотрудничества, основанного на всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
источник: Офис президента Монголии
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения