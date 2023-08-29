Президент Хурэлсух принял посла КНР в связи с его возвращением

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял вчера Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии Цай Вэньруя в связи с его возвращением на родину.

Президент выразил высокую оценку усилиям Его Превосходительства Цай Вэньруя по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китайской Народной Республикой во всех областях во время его пребывания на посту посла.

Его Превосходительство Чай Вэньжуй награжден Орденом Полярной звезды за вклад в развитие всестороннего сотрудничества, основанного на всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

источник: Офис президента Монголии

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