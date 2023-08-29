Посол Кыргызской Республики вручил верительные грамоты Президенту Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 28 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Монголии Айбек Артыкбаев вручил верительные грамоты Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху.

Президент Хурэлсух поздравил посла Айбека Артыкбаева с новыми обязанностями и пожелал ему успехов в работе.

Он выразил уверенность, что посол приложит усилия для углубления традиционных дружественных отношений между двумя странами, расширения и развития взаимовыгодного сотрудничества, укрепления дружбы и дружбы народов, реализации вопросов, обсужденных в ходе государственного визита Президента Кыргызской Республики в Монголию.

Кроме того, было подчеркнуто, что сотрудничество расширяется и укрепляется в рамках таких международных организаций, как ООН.

источник: Офис президента Монголии

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения