Посол Кыргызской Республики вручил верительные грамоты Президенту Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 28 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Монголии Айбек Артыкбаев вручил верительные грамоты Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху.
Президент Хурэлсух поздравил посла Айбека Артыкбаева с новыми обязанностями и пожелал ему успехов в работе.
Он выразил уверенность, что посол приложит усилия для углубления традиционных дружественных отношений между двумя странами, расширения и развития взаимовыгодного сотрудничества, укрепления дружбы и дружбы народов, реализации вопросов, обсужденных в ходе государственного визита Президента Кыргызской Республики в Монголию.
Кроме того, было подчеркнуто, что сотрудничество расширяется и укрепляется в рамках таких международных организаций, как ООН.
источник: Офис президента Монголии