Президент Хурэлсух принял верительные грамоты у посла ФРГ

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии (ФРГ) в Монголии Хельмут Рудольф Кулитц 28 августа вручил верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух отметил особую важность отношений и сотрудничества с Германией, третьим важным соседом Монголии, и выразил уверенность, что посол внесет важный вклад в дальнейшее расширение и углубление отношений и сотрудничества между нашими странами.

Посол Хельмут Рудольф Кулитц отметил важность активизации работ, связанных с празднованием 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и Германией в 2024 году, увеличения частоты взаимных визитов на высоком уровне, расширения торгово-экономического сотрудничества и отношений между гражданами двух стран.

Посол Хельмут Рудольф Кулитц работает в федеральном министерстве иностранных дел с 1992 года и работал в дипломатических миссиях в Египте, Болгарии, Австрии, Конго, Нигере, Чаде и послом в Республике Чад.

источник: Офис президента Монголии

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