экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Хурэлсух принял верительные грамоты у посла ФРГ

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии (ФРГ) в Монголии Хельмут Рудольф Кулитц 28 августа вручил верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух отметил особую важность отношений и сотрудничества с Германией, третьим важным соседом Монголии, и выразил уверенность, что посол внесет важный вклад в дальнейшее расширение и углубление отношений и сотрудничества между нашими странами.

Посол Хельмут Рудольф Кулитц отметил важность активизации работ, связанных с празднованием 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и Германией в 2024 году, увеличения частоты взаимных визитов на высоком уровне, расширения торгово-экономического сотрудничества и отношений между гражданами двух стран.

Посол Хельмут Рудольф Кулитц работает в федеральном министерстве иностранных дел с 1992 года и работал в дипломатических миссиях в Египте, Болгарии, Австрии, Конго, Нигере, Чаде и послом в Республике Чад.

источник: Офис президента Монголии

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com