Посол Фиона Блайт вручила верительные грамоты Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 28 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Фиона Блайт вручила верительные грамоты Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху. Президент Монголии поздравил посла с назначением и пожелал успехов в работе.

Глава государства отметил, что в этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией, и подчеркнул важность укрепления отношений и сотрудничества, увеличения частоты взаимных визитов на высоком уровне.

Посол Великобритании Фиона Блайт выразила готовность активно работать в направлении расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.

Фиона Блайт работала в кабинете министров Великобритании, канцелярии министра национальной безопасности, Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, Постоянном представительстве Великобритании при Организации Объединенных Наций и Миссии ООН в Сомали.

источник: Офис президента Монголии

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