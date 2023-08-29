Минградостроительства Монголии заключило контракт с южнокорейской строительной компанией

CentralAsia (MNG) - Министерство строительства и градостроительства и ООО «Колон Глобал Корпорейшн» Республики Корея подписали проектное соглашение по строительству жилого комплекса «Солонго-1», соответствующего доходу.

Соглашение подписали госсекретарь Минградостроительства Магнайсурэн Сандаг и вице-президент компании ООО «Колон Глобал Корпорейшн» Южной Кореи Джо Хун Чул.

Исполнен договор подряда на строительство жилого комплекса «Радуга-1, 2», который будет построен за счет субсидированного кредита Правительства Республики Корея, будеть стартовать проект строительства жилого массива на 5002 семьи на территории 21-го микрорайона столицы района хан-Уул, с восточной стороны аэропорта Буянт-Ухаа, на площади 17,5 га.

Квартал жилого комплекса будет построен за 40 месяцев при финансировании льготного кредита в размере $266,9 млн сроком на 40 лет с годовой процентной ставкой 0,15 процента от Фонда экономического сотрудничества Эксимбанка Южной Кореи /EDCF.

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