В российском Краснодаре задержали 76 мигрантов. Видео
- Азия и мир, общество
- 10:03, 29 августа 2023
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- Обновлено: 10:08, 29 августа 2023
CentralAsia (CA) - Сотрудники полиции и ФСБ после рейда на строительную площадку краснодарского ЖК «Самолет» доставили в отдел МВД 76 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю РФ.
Сотрудники правоохранительных органов выявили семь фактов незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, а также два случая фиктивной постановки на регистрационный учет. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы переданы в суд, за нарушение миграционного законодательства иностранным гражданам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.
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