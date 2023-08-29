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В российском Краснодаре задержали 76 мигрантов. Видео

CentralAsia (CA) -  Сотрудники полиции и ФСБ после рейда на строительную площадку краснодарского ЖК «Самолет» доставили в отдел МВД 76 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю РФ.

Сотрудники правоохранительных органов выявили семь фактов незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, а также два случая фиктивной постановки на регистрационный учет. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы переданы в суд, за нарушение миграционного законодательства иностранным гражданам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.

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