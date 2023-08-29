Монгольская спасательная команда приняла участие в учениях по реагированию на землетрясение в Австралии

CentralAsia (MNG) - Правительство Австралии и Международная поисково-спасательная консультативная группа (INSARAG) совместно организовали учения по реагированию на землетрясения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APERE) в Брисбене, столице Квинсленда, 21-25 августа 2023 года.

Монгольский спасательный отряд под руководством заместителя директора Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии бригадного генерала Ууганбаяра Батмөнх принял участие в крупнейших учениях по реагированию на землетрясения в регионе, проверяя свою готовность к преодолению катастрофического землетрясения.

В ходе учений был создан имитационный сценарий, в котором сильное землетрясение привело к значительному количеству человеческих жертв и обрушению зданий. В нем приняли участие более 300 сотрудников по управлению чрезвычайными ситуациями из более чем 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Спасательная команда вместе со своими партнерами на передовой со всей Австралии и других стран отреагировала на учения так, как будто это было «настоящее дело», и обменялась знаниями и передовым опытом борьбы со стихийными бедствиями.

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