Монгольские предприятия с нетерпением ожидают участия в 4-м Китайско-монгольском ЭКСПО

CentralAsia (MNG) - Представители монгольских компаний заявили, что желают воспользоваться новыми возможностями и представить или прорекламировать свою продукцию на китайском рынке посредством участия в предстоящем 4-м Китайско-монгольском ЭКСПО.

Китайско-монгольское ЭКСПО -- это важная платформа для продвижения экономических и торговых связей между двумя соседями. Оно пройдет 6-10 сентября в городе Хух-Хото, столице автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

"Наша компания была основана в 2007 году. Мы всегда рассматривали китайский рынок как возможность", — сказала в недавнем интервью Синьхуа менеджер монгольского производителя кашемира MGCashmere LLC Тувшинжаргал Зэсдорж.

Именно поэтому в прошлом производитель кашемира постоянно участвовала в выставках и связанных с ней мероприятиях в Китае, сказала З. Тувшинжаргал, отметив, что теперь компания собирается участвовать в Китайско-монгольском ЭКСПО в четвертый раз подряд.

"В то время как мы участвовали в предыдущих выставках с кашемировой одеждой для взрослых, теперь мы собираемся принять участие в этой выставке с целью представить китайским потребителям нашу недавно выпущенную детскую кашемировую одежду", — сказала она.

Основанная в 2003 году, Teso Group, объединяющая многочисленные отрасли бизнеса, такие как производство продуктов питания, строительство, управление недвижимостью, финансы, инвестиции, экспорт и туристические услуги, является одним из крупнейших частных предприятий в Монголии.

"Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в 4-м Китайско-монгольском ЭКСПО", — сказал директор по экспорту Teso Group Энхбаяр Гантөмөр. Ожидается, что компания примет участие в Китайско-монгольском ЭКСПО во второй раз подряд.

"Конечно, Китай является основным направлением экспорта нашей компании. Поэтому, проводя выставку, мы придаем большое значение изучению и пониманию поведения наших пользователей или выяснению того, как пользователи взаимодействуют с нашими продуктами", — отметил Энхбаяр Гантөмөр.

"Мы собираемся принять участие в предстоящей выставке в общей сложности с 13 видами продукции. На этой выставке мы сосредоточимся на том, чтобы представить китайским потребителям наши недавно выпущенные напитки из верблюжьего молока и конфеты из верблюжьего молока "Монгольский верблюд" в дополнение к молочным продуктам, которые мы демонстрировали на предыдущих выставках", — сказал он.

Компания "Хунс комплекс" является одной из крупнейших производителей мяса и мясопродуктов в Монголии и собирается принять участие в Китайско-монгольском ЭКСПО в третий раз подряд.

"Мы все рады, что скоро состоится четвертое по счету Китайско-монгольское ЭКСПО. Для нас вся подготовка к выставке завершена", — сказал Синьхуа генеральный директор данной компании Баттувшин Төмөр-Аюуш.

"Мы рассматриваем выставку как важное событие, которое будет способствовать развитию экономики не только нашей компании, но и нашей отрасли", — отметил он.

"В прошлом мы экспортировали термически обработанное мясо и сырое мясо по квотам, но теперь мы производим ориентированную на экспорт готовую продукцию с добавленной стоимостью, с инновациями и технологическими ноу-хау", -- сказал Баттувшин. При этом он отметил, что его компания работает над увеличением видов продукции, которая продается на китайском рынке, целевом экспортном направлении.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, ожидается, что в 4-м Китайско-монгольском ЭКСПО примут участие не менее 500 компаний.

источник: Синьхуа

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