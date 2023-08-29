В январе-августе этого года Монголию посетили 586,2 тыс. иностранных туристов

CentralAsia (MNG) - В январе-августе 2023 года Монголию посетили 586,2 тыс. иностранных туристов. Об этом накануне сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Министерства окружающей среды и туризма Монголии.

За этот период туристы из России составили около 40 процентов от общего объема туристического потока, туристы из Республики Корея -- 21,6%, туристы из Китая -- 16,5%, отмечается в официальном сообщении.

В настоящее время правительство Монголии работает над восстановлением туристической сферы, которая в наибольшей степени пострадала от пандемии COVID-19.

Ввиду этого, в этом году Монголия планирует провести более 90 мероприятий для привлечения большего количества иностранных туристов, объявив 2023-2025 годы "Годами посещения Монголии".

По сообщению Национального статистического комитета страны, в 2022 году Монголия привлекла в общей сложности 290,4 тыс. иностранных туристов.

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