Надпись «Аркадаг» установят на холме возле нового города, названного в честь экс-президента Туркменистана

CentralAsia (TM) - Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал установить надпись «Аркадаг» на холме возле нового города, который назван в его честь, сообщило информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов прибыл с инспекцией в Аркадаг, где обсуждали строительство в городе объектов второй очереди – в основном промышленно-производственных комплексов. Там ему представили образцы указателей с названием города, один из которых будет размещён на одном из высоких отрогов Копетдага.

«Осмотрев их, Герой-Аркадаг отметил, что эта надпись должна быть красивой, видна издалека и в целом привлекать внимание. К освещению указателя следует подходить с учётом современных реалий и передового опыта», – говорится в сообщении.

Аркадаг («покровитель») – это титул Гурбангулы Бердымухамедова.

Также во время визита экс-президент осмотрел образцы мраморных плит, предназначенных для облицовки объектов второй очереди застройки города – музея и главной мечети. Бердымухамедов зявил, что мрамор должен использоваться как для отделки стен музея и мечети, так и внутренних колонн.

Ранее сообщалось, что на строительство города Аркадаг потратили почти 5 млрд долларов. Строительство планировалось осуществить в два этапа. Завершена первая очередь его возведения. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Всего на строительство объектов первого этапа застройки Аркадага потрачено более 3,3 млрд долларов.

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Аркадаг расположен в 30 километрах юго-западнее Ашхабада.