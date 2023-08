Лесные пожары в Греции не утихают 10-й день: уничтожено около 77 тысяч гектаров земли

CentralAsia (CA) - Сотни работников спецслужб 10-й день продолжают борьбу с лесным пожаром на северо-востоке Греции, сообщает Reuters.

За последние пять дней жертвами этого стихийного бедствия стали более 25 человек. Официальные лица заявили, что это самый смертоносный пожар в Европе этим летом.

«Это определение того, что мы называем мегапожаром», – отметил представитель правительства Греции Павлос Маринакис.

В Пожарном департаменте сообщили, что на воскресенье в стране было 105 больших и малых пожаров, из них 46 возникли за последние сутки. Большинство из них удалось обуздать на начальной стадии.

Самой сложной остается ситуация в регионе Еврос, что у границы с Турцией. По предварительным данным, пожар уничтожил около 77 000 гектаров региона.

Firefighters in Greece are battling blazes near Athens and in Evros, where about 180,000 acres have burned, according to an E.U. official who called it a record. Authorities investigating the fires arrested dozens of people on suspicion of arson. https://t.co/W1ea6i2hAr pic.twitter.com/yLXL6btQBR