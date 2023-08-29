МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула России после его заявлений о спаде изучения русского языка в республике

Евгений Бобров

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что генконсул России в республике Евгений Бобров покинул свой пост, передает Оrda.kz. Это произошло через несколько дней после того, как Бобров заявил, что в Казахстане стали меньше учить русский язык.

В интервью ТАСС, которое вышло 23 августа, Бобров заявил о спаде изучения русского языка в Казахстане. По его словам, уменьшается также количество русскоязычных школ и классов, есть дефицит учителей и другие проблемы.

«Наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка. Есть этому явлению объективные причины – это сокращение русского населения до 15,2%, а есть и определенная направленность Минобразования на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык», – сказал он.

Представитель МИД Казахстана 28 августа отверг эти заявления и подчеркнул, что у властей нет планов по переходу всех школ на казахский и что граждане могут выбрать, на каком языке будут учиться их дети. «Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране», — заявил Смадияров.

По его словам, Бобров «закончил свою дипмиссию» и «больше не в Казахстане». Он не уточнил, была ли отставка добровольной или это было требование МИДа Казахстана.

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