Суд Астаны раскрыл мотивы захвата заложников в Kaspi банке

Алихан Мурадов // informburo.kz

CentralAsia (KZ) - В специализированном межрайонном суде Астаны начались слушания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка, сообщает Informburo.kz.

По версии следствия, до нападения на отделение банка 30-летний Алихан Мурадов планировал совершить суицид и принял некий медицинский препарат. Но попытка оказалась неудачной. Тогда Мурадов спланировал захват банка и заложников и рассчитывал, что его расстреляют.

Мурадов собрал муляж взрывного устройства из зажигалки и курительного устройства, приобрёл пистолет-зажигалку в сувенирном магазине, после чего совершил нападение на отделение банка.

Прокурор сообщила, что Алихана Мурадова обвиняют в совершении деяния, предусмотренного статьёй 261, часть 2, пункты 4, 8 и 9, УК РК – «Захват заложников с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух или более лиц с корыстной целью».

Вместе с тем подсудимого обвиняют в краже телефона у одного из заложников по статье 188, часть 1, УК РК – «Кража». Потерпевший уточнил, что не настаивает на наказании Мурадова.

На заседании обвинитель подчеркнула, что при захвате банка мужчина находился в наркотическом опьянении. Мурадов признал вину, но опроверг доводы прокурора об опьянении в момент нападения.

«Хотел бы попросить прощения, я не намеревался никому причинить вред», – сказал Алихан Мурадов.

18 июня вооружённый мужчина заперся с посетителями в одном из отделений банка по адресу Достык, 12. Захватчиком оказался уроженец Жамбылской области 1993 года рождения, который с 2013 года состоит на учёте как наркозависимый. Преступника обезвредили и водворили в ИВС, все семь заложников были освобождены.

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