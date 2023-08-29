Число жертв ливней в Таджикистане увеличилось до 17 человек

CentralAsia (TJ) - При проведении очистительных работ во время ликвидации последствий стихийного бедствия в таджикском Вахдате были обнаружены тела еще четырех человек. Таким образом, число жертв стихии увеличилось до 17 человек.

Как сообщила «Азия-Плюс» руководитель пресс-службы Комитета по ЧС Таджикистана Умеда Юсуфи, тела 3 женщин и 1 мужчины были обнаружены при проведении работ на территории сельских джамоатов имени Н.Розик, Симигандж, Чуянгарон и Ромит города Вахдат.

«Тела переданы соответствующим органам для установления их личности», - сообщили в КЧС.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек – 11 из них в Вахдате, еще два в Рудаки.

По словам Юсуфи, накануне силами КЧС с привлечением 350 местных жителей были расчищены от грязи и жижи водопроводные линии, улицы и дороги, 25 жилых домов в вышеуказанных джамоатах.

«Автодорога Вахдат-Ромит тоже была полностью очищена от грязекаменной массы и движение транспорта по ней восстановлено», - сообщила она.

Между тем, по данным КЧС в ночь на 29 августа сильные осадки стали причиной схода селей на автодороге Душанбе-Вахдат-Ляхш, в результате чего были затоплены 94 и 96 километры вблизи местечка Кумак, 113 и 115 км, пролегающие через территорию местечка Хамаланго и 140 километр, проходящая через местечко Сари-Кош Нурабадского района.

«В результате дорога была блокирована, приостановлен движение транспорта. При помощи районной дорожной службы дорога была расчищена и обеспечено движение транспорта. Также сели нанесли урон приусадебным участкам, оросительным каналам, мостам на территории села Тегирми сельского джамоата Мехробод и села Зорон сельского джамоата Муджихарф. Жертв и разрушений домов нет», - сообщила Умеда Юсуфи.

По ее словам, также днем 28 августа из-за сильных дождей на территории села Гулистон-2 сельского джамоата Дахана и села Гулафшон-3 Яванского района Хатлонской области грязевая масса подтопила шесть приусадебных участков местных жителей.

На территории сел 18-Хизб и Партез Хуросонского района Хатлонской области из-за сильного дождя и града также сошли сели, в результате чего грязекаменная масса частично накрыла 25 приусадебных участков. В селе Сабзазор этого района была повреждена система водоснабжения.

А в селе Кухдоман-1 Фархоркого района в результате осадков с холмов сошли сели, в результате чего пало 100 голов мелкорогатого скота, вода частично подтопила 3 приусадебных участка местных жителей.

«На местах происшествия работают местные Комиссии по чрезвычайным ситуациям и определяется размер ущерба», - отметила Юсуфи.

Также она сообщила, что по поручению президента страны для принятия незамедлительных мер по ликвидации стихийных бедствий была создана правительственная рабочая группа которая также накануне посетила пострадавшие местности.

Стихия обрушилась на Таджикистан 27 августа. Сходы селей и оползни привели к серьезным разрушениям на территории городов Душанбе, Вахдат и Гиссар, а также в районах Рудаки, Варзоб, Деваштич, Рашт, Сангвор и Таджикабад.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения