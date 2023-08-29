«При чем тут локация с Украиной?» - Глава Минобороны Казахстана рассказал, что будут делать казахстанские военные на учениях в Беларуси

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CentralAsia (KZ) - Казахстанские военные примут участие в совместных учениях ОДКБ в Беларуси. Но технику туда не отправят, и от границы с Украиной будут держаться подальше. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает Orda.kz.

Жаксылыков также прокомментировал слухи о том, что в Беларусь направили казахстанскую военную технику.

«Те вбросы, которые были в интернет-пространстве, что якобы Казахстан направил бронированную технику – это является фейком. На сегодняшний день вся техника находится в пунктах постоянной дислокации, направлена оперативная группа в количестве 11 человек. Соответственно, это работа органов управления», - сказал он.

По его словам, место плановых учений выбирали заранее и близость к границе с Украиной, где идут военные действия, не играла в этом никакой роли.

«При чем тут локация в Украине? Беларусь - мирное государство, которое является членом ОДКБ. Решение принимается заранее в месте проведения. Каких либо угроз или вопросов не существует», - добавил министр.

Он отметил, что в рамках учений планируют совместные занятия и тренинги.

Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023» пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Церемония открытия состоится в Брестской крепости-герое.

Всего в маневрах задействуют более 3,5 тысяч военнослужащих и до 700 единиц вооружений и техники. В том числе в Беларуси до 2,5 тысячи военных и 500 единиц техники и вооружений из стран ОДКБ, пишет Беларусь 24.

Планируется задействовать полигоны и некоторые участки местности в Брестской, Гродненской и Минской областях. На них отработают планирование и ведение разведки, в том числе с помощью беспилотников. Будут и десантирование с малых высот, корректировка огня артиллерии и наведение авиации.

В рамках «Боевого братства» пройдет несколько учений, на одном из которых («Барьер-2023») отработают совместные действия формирований радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

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