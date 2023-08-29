Присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается, - Кремль

CentralAsia (CA) - На похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не предусмотрено присутствие президента России Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

Что касается самих похорон, Кремль не располагает этой информацией. «Все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них», — сказал Песков.

Накануне он также сказал, что не имеет этих сведений.

Издание 78.ru со ссылкой на источник писало, что основателя «Вагнера» похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» пишет, что там «везде ходят полицейские, каждые три минуты патруль». Утром 29 августа микроавтобусы с силовиками и людьми в камуфляже также подъезжали к Северному кладбищу, но позднее покинули его. Точных данных, где именно пройдет церемония, нет. «Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованные на подписке [о неразглашении]», — сказал «Фонтанке» источник в Смольном.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Официально гибель всех пассажиров бизнес-джета Следственный комитет России подтвердил 27 августа.

Пригожин запомнился своим мятежом против военного руководства России. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Пригожин объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако на подступах к Москве Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят.