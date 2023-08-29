Мы должны избавиться от всего ядерного оружия, пока не стало слишком поздно, - первый заминистра иностранных дел Казахстана Умаров

Кайрат Умаров

CentralAsia (KZ) - Первый заместитель Министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров написал статью: «Мы должны избавиться от всего ядерного оружия, пока не стало слишком поздно».

Из статьи Кайрата Умарова:

История угроз на протяжении десятилетий показывает, насколько близок был мир к ядерной катастрофе. Настало время устранить искусственную угрозу ядерного оружия.

Недавно вышедший на экраны фильм «Оппенгеймер» привлек внимание общественности к реальной опасности ядерного оружия. Ядерная угроза часто отодвигалась на второй план в общественных дискуссиях, несмотря на то, что это оружие представляет такой же экзистенциальный риск, как и климатический кризис.

Часы Судного дня, символическая мера уязвимости человечества перед глобальными катастрофами, недавно были отрегулированы от 100 секунд до полуночи, до 90 секунд до полуночи. Часы Судного дня ежегодно устанавливаются Советом по науке и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» совместно с Советом спонсоров (в который входят 10 лауреатов Нобелевской премии). Для этого есть несколько причин.

За последние 25 лет глобальная архитектура ядерной безопасности подверглась серьезному испытанию, напомнив нам, что ядерные опасения, описанные Оппенгеймером, остаются актуальными. Миру крайне важно серьезно отнестись к угрозе ядерного оружия и наметить путь к ядерному нераспространению и разоружению.

Казахстан хорошо уведомлен о катастрофических последствиях применения ядерного оружия. В течение почти полувека наша земля подвергалась атмосферным, наземным и подземным испытаниям. Это повлияло на здоровье примерно 1,5 млн казахстанцев, проживающих вблизи Семипалатинского испытательного полигона, где Советский Союз проводил ядерные испытания в период с 1949 по 1989 года. Последствия радиации сохраняются даже через три десятилетия вывода из эксплуатации Семипалатинского испытательного полигона в 1991 году.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш был прав, отметив в прошлом году важность устранения угрозы ядерного оружия до того, как оно уничтожит наш мир.

Как мы можем устранить угрозу ядерного оружия?

Во-первых, международное сообщество должно противостоять любым попыткам «нормализовать» ядерные угрозы, бросая вызов тем, кто утверждает, что даже ограниченный ядерный удар может быть оправдан.

Во-вторых, необходимо возобновить переговоры по контролю над вооружениями и дальнейшему сокращению ядерных арсеналов. В частности, для США и России крайне важно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит собой новое соглашение по стратегических наступательных вооружениях, последнее крупное соглашение о контроле над ядерными вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, которое все еще остается в силе. Если не будет обновлено, срок действия ДСНВ истечет в 2026 году.

Международное сообщество должно подчеркнуть необходимость восстановления глобальной ядерной дипломатии и подтвердить всемирную приверженность ядерному разоружению – конечной цели Договора о нераспространении оружия массового уничтожения и более позднего Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Саммит G20 в следующем месяце в Нью-Дели, в котором примут участие высокопоставленные представители мировых держав, предоставляет политическим лидерам идеальную возможность подтвердить свою приверженность ядерному нераспространению и разоружению.

Поскольку 10-я обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась год назад без достижения соглашения, в преддверии следующей обзорной конференции в 2026 году государствам - участникам ДНЯО следует использовать подготовительные совещания для продвижения повестки дня по снижению ядерных рисков и укреплению договора, который долгое время был краеугольным камнем глобального режима нераспространения.

Стороны, подписавшие ДНЯО, возложили на Казахстан председательство на второй сессии Подготовительного комитета ДНЯО. Моя страна надеется, что сбалансированный подход может укрепить процесс рассмотрения действия Договора. Для поддержки глобального стремления к ядерному разоружению, Казахстан был в числе первых государств, присоединившихся к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) в 2019 году.

Учитывая нашу печальную историю с ядерными испытаниями, мы сотрудничаем с Кирибати – тихоокеанской страной, которая также пережила разрушительные последствия ядерных испытаний, – чтобы стать сопредседателями рабочей группы, занимающейся оказанием помощи пострадавшим, восстановлением окружающей среды и международным сотрудничеством в рамках ДЗЯО. Ключевой целью является создание Международного целевого фонда. Мы с оптимизмом смотрим на то, что эта инициатива может быть реализована во время председательства Казахстана на третьем совещании государств - участников ДЗЯО в 2025 году.

Даже в условиях глобальной геополитической нестабильности прогресс в вопросе ядерного разоружении возможен. Количество ядерного оружия сократилось примерно с 65 000 в середине 1980-х годов до 12 500 на сегодня. Казахстан может послужить образцом для ядерных держав как страна, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия после обретения независимости и закрыла крупнейший в мире ядерный испытательный полигон.

Вместе со своими соседями по региону Казахстан создал зону, свободную от ядерного оружия, в Центральной Азии. Этот процесс может быть применен и к другим регионам мира.

Конечно, на пути к миру, свободному от ядерного оружия, стоят многочисленные политические и технические препятствия. Тем не менее, по мере роста международной напряженности и ядерных арсеналов альтернативы нет, если мы хотим предотвратить потенциальную катастрофу. История угроз за десятилетия показывает, насколько близок был мир к ядерной катастрофе. На фоне других насущных глобальных вызовов настало время устранить рукотворную угрозу ядерного оружия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения