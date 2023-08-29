На границе Украины и Беларуси взорван мост. Фото

CentralAsia (CA) - На границе Украины и Беларуси взорван железнодорожный мост, сообщает «Беларускі Гаюн». Инцидент произошел в 800 метрах от станции «Словечно» примерно в 3:30 ночи 29 августа.

По предварительным данным, ударившая рядом молния спровоцировала детонацию противотанковых мин ТМ-62. По данным белорусских ТГ-каналов, в результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

По данным источников «Украинской правды» в военных кругах, из-за погодных условий в результате попадания молнии произошел подрыв нескольких мин минно-взрывного заграждения, которое прикрывает определенный участок украинско-белорусской границы. Пострадавших в результате взрыва нет.