Ирригационные системы будут построены на 7000 гектарах в 8 аймаках Монголии

CentralAsia (MNG) - В 2020-2026 годах Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности реализует проект «Овощеводство и орошаемое земледелие» при финансировании Азиатского банка развития.

В рамках проекта в орошаемый севооборот будет введено 7 тысяч гектаров земли за счет модернизации 4 ирригационных систем 18 сумов местной собственности, научно-исследовательских учреждений в 8 аймаках.

На сегодняшний день в строительство ирригационных систем, способных оросить в общей сложности 3031 гектар в 10 сомонах 7 аймаков, включая Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Сэлэнгэ, Төв, Ховд и Хэнтий, и инвестировано 50 миллиардов тугриков.

Создав инженерные ирригационные системы, более 3500 фермерских семей будут производить в среднем 8000 тонн овощей и 90 000 тонн кормов для скота в год.

В результате реализации проекта количество орошаемых посевов увеличится на 10-12%, что будет способствовать защите сельскохозяйственного производства от рисков и обеспечению продовольственной стабильности в условиях изменения климата, засухи и потепления.

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