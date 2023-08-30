JICA подписало протокол обсуждения проекта технического сотрудничества с Монголией

CentralAsia (MNG) - 15 августа Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало протокол обсуждений с правительством Монголии в Улан-Баторе проекта технического сотрудничества по развитию потенциала налогового администрирования с использованием больших данных.

Монголия имеет хрупкую бюджетную базу, поскольку ее экономика во многом зависит от внешних факторов, таких как цены на ресурсы на международном рынке. Таким образом, для укрепления этой базы обеспечение стабильных бюджетных доходов и укрепление потенциала налогового администрирования стали неотложными вопросами внутри страны.

В рамках этого проекта будет разработана модель анализа рисков на основе больших данных для выявления таких проблем, как налогоплательщики, подвергающиеся высокому риску занижения отчетности, что позволит внедрить эффективный процесс налогового администрирования. Более того, развивая возможности Монголии по использованию больших данных и совершенствуя административный процесс, проект будет способствовать повышению эффективности и результативности налогового администрирования в стране. При этом проект также будет способствовать достижению ЦУР (Целей устойчивого развития): целей 8 (Достойный труд и экономический рост), 10 (Сокращение неравенства) и 17 (Партнерство для достижения целей).

Конкретные сведения о проекте (предварительно)

・Развивайте потенциал для создания моделей анализа рисков на основе больших данных и анализа данных.

・Улучшить возможности национального налогового агентства по анализу данных, разработать систему, которая частично автоматизирует процесс возврата налогов, и расширить возможности использования указанной системы.

・Улучшить и эффективно провести процесс налогового аудита с учетом рисков.

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