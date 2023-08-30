Первым гостем проекта «Лучшие писатели мира в Монголии» станет китайский писатель Юй Хуа

CentralAsia (MNG) - Издательства «Нэпко» и «Тагтаа» приступили к реализации проекта «Лучшие писатели мира в Монголии». Первым гостем проекта станет известный китайский писатель Юй Хуа. Об этом сообщает Монцамэ.

Монгольские читатели уже знают этого писателя по таким романам, как «Жить», «Хроника торговца кровью», «Звенящая песня под дождем», «У меня нет имени», «Город Вэнь», «Десять слов о Китае». Китайский писатель Юй Хуа посетит Улан-Батор с 16 по 20 сентября во время Книжного фестиваля. Он встретится с читателями и даст советы молодым писателям.

Юй Хуа опубликовал пять романов, шесть сборников рассказов, четыре книги очерков и статей. Его произведения переведены более чем на 20 языков. Он один из наиболее публикуемых иностранных писателей в Монголии. Художественный фильм Чжана Имоу, основанный на его романе «Жить», получил награду за лучший фильм на Каннском кинофестивале 1994 года. Хотя фильм был запрещен в Китае, сценарист и режиссер прославились на весь мир.

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