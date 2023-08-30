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Подготовка теплоснабжающего оборудования Улан-Батора к зиме составляет 90%

CentralAsia (MNG) -  Государственное АО «Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ» передает тепло от четырех электростанций столицы потребителям по 370-километровым теплопроводам. В отопительный сезон 2023-2024 годов компания поставит 3501 ккал тепловой энергии 13,4 тысячам зданий и сооружений.

В соответствии с генеральным и плановым планами ремонтов, утвержденными в этом году, проводится комплексный ремонт и техническое обслуживание оборудования 15 магистральных и ответвительных линий. По выполнению плана ремонт центральной магистрали выполнен, ремонт электрооборудования насосных станций - на 95 процентов, работы оборудования потребительских линий - на 73 процента. То есть подготовка теплоснабжающего оборудования выполнена на 90 процентов.

Благоустройство территории, связанное с реконструкцией теплосети, финансируемой Всемирным банком, завершится к 4 сентября, сообщил исполнительный директор АО «Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ» Г.Баярсайхан.

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