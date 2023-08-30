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ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с 24 февраля 2022 года в Украине в результате военных действий погибли 9511 человек. Еще 17 206 получили ранения. Подсчеты УВКПЧ приводятся по состоянию на 28 августа.

Среди погибших: 4405 мужчин, 2638 женщин, 233 девочки и 287 мальчиков, а также 29 детей и 1919 взрослых, пол которых не установлен. Большая часть погибших и раненых, сведения о которых зафиксировала ООН, относится к территории, подконтрольной Украине: 7396 погибших и 14 207 раненых. На территории под контролем России ООН насчитала 2115 погибших и 2999 пострадавших.

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