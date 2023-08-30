Дроны атаковали аэропорт Пскова. Произошел крупный пожар, повреждены российские самолеты, - СМИ (видео)

CentralAsia (CA) - Международный аэропорт Пскова «Кресты» РФ (в 700 километрах от Украины) подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, российские военные отражают атаку дронов. «С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — заявил глава региона.

Местные жители рассказали, что слышали взрывы и автоматическую стрельбу, пишет издание «Псковская губерния», одним из первых сообщившее о взрывах в районе аэропорта. По разным данным, аэропорт атаковали 10-20 беспилотников, их пытаются сбить из стрелкового оружия.

По предварительным данным, четыре военно-транспортных самолета Ил-76 получили повреждения во время атаки на аэропорт, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Baza первоначально писала про два поврежденных самолета, характер повреждений неизвестен. Позже в МЧС РФ сообщили о повреждении двух военно-транспортных самолётов Ил-76. В аэропорту Пскова дислоцируется 334-й военно-транспортный полк, вооруженный самолетами Ил-76.

Один из дронов, по предварительной информации, попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, после чего начался крупный пожар, уточняет телеграм-канал Mash. По версии Shot, загорелся резервуар с топливом. Около часа ночи появились сообщения, что пожар ликвидирован.

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для полетов самолетов, пишет Mash. В авиационных службах подтвердили ТАСС, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов. Гражданских рейсов в ночь на среду в аэропорту Пскова не было.

Целью атаки также могла стать нефтебаза, расположенная в районе аэропорта, пишет издание «Псковская губерния». По другой версии, удар могли нанести по Черехинской военной базе, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк, участвовавший в «преступлениях» в Бучи в 2022 году.