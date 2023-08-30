Папа в Монголии: путешествие по степям, чтобы обнять католическую паству

CentralAsia (MNG) - Директор пресс-службы Святого Престола представляет апостольское путешествие Папы Франциска в Монголию, отмечая, что он станет первым Папой, посетившим азиатскую страну.

Во время пресс-конференции во вторник директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни рассказал о паломничестве Папы Франциска в Монголию с 31 августа по 4 сентября. Это будет 43-е апостольское путешествие Святейшего Отца и 61-я страна, которую он посетит в качестве Папы.

Местоположение Монголии является геополитически символичным в исторический момент, отмеченный войной на Украине. Папа Франциск, вероятно, упомянет об этом в одной из пяти речей, которые он произнесет во время трехдневной поездки, характеризующейся встречами с различными институциональными и социальными реалиями страны.

Однако сердцем всей поездки станет встреча с небольшой католической общиной, насчитывающей около 1500 верующих. «Папа посетит Монголию, чтобы поговорить главным образом с ними, он обратится со словами поддержки и надежды к этой прекрасной реальности, которая вносит важный вклад в области человеческой жизни», - сказал г-н Бруни.

Церковь в Монголии восходит к началу IV века, когда был назначен первый епископ, когда в состав Монгольской империи входила часть Китая; затем на протяжении веков присутствие христиан в этом районе уменьшалось, пока оно полностью не исчезло в годы коммунистической диктатуры.

С 1992 года Церковь была «вновь принята» и «приглашена сохранить свое присутствие», обновленная за последние тридцать лет благодаря великой работе миссионеров, в первую очередь миссионеров Консолаты, конгрегации, к которой принадлежит первый и единственный кардинал Монголии Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора, получивший красную шляпу на прошлогодней Консистории.

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