Полиция Москвы нашла в кинотеатре пропавшую 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву

Алина Горбачева

CentralAsia (CA) - Полицейские в Москве нашли 16-летнюю чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Алину Горбачеву, которая пропала накануне, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В прокуратуре Москвы уточнили, что фигуристку нашли в кинотеатре в одном из торговых центров. Телеграм-канал Baza пишет, что ее обнаружили в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall. Горбачева встретила полицейских с мороженым в руках, добавляет Mash.

В прокуратуре заявили, что по предварительной информации, «каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», а ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время Горбачеву доставят в Следственный комитет РФ, чтобы установить «обстоятельств ее отсутствия», сообщили в СК по Москве.

Алина Горбачева пропала 28 августа после того, как вышла после тренировки с катка на «Чкалов Арене». По неподтвержденным данным, вещи спортсменки нашли на пляже на Покровской набережной. Сообщалось, что перед исчезновением Горбачева поругалась с тренером. Днем 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачеву заметили в одном из кафе на Волоколамском шоссе. По факту ее исчезновения СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Алина Горбачева стала победительницей юниорского первенства России, прошедшего в феврале 2023 года в Перми. Горбачева заняла девятое место на взрослом чемпионате России, прошедшем в декабре 2022 года в Красноярске.